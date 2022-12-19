Користувачі Twitter проголосували за відставку Маска

Користувачі Twitter проголосували за відставку Ілона Маска з посади СЕО компанії.﻿ Про це стало відомо за підсумками опитування, запущеного мільярдером у його власному обліковому записі, повідомляє Новое время.

Звільнення мільярдера з посади СЕО Twitter підтримали 57,5% користувачів, що проголосували.

Сам Маск поки що не коментував підсумки голосування.

Раніше Маск запустив у своєму акаунті опитування, чи повинен він залишити пост СЕО компанії.

Таке голосування він опублікував після того, як Twitter заборонив користувачам постити лінки на сторонні соцмережі. Через критику користувачів оновлень довелося швидко відмовитися.