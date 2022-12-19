Гуменюк: Россия пока не вывела в Черное море корабли с Калибрами

Россия не вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет типа Калибр. Однако ракетоносители находятся в пунктах базирования и готовы выйти на боевое дежурство в любой момент, сообщает Новое время.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

Гуменюк уточнила, что в корабельная группировка россиян в Черном море состоит из восьми единиц, среди которых нет ни одного ракетоносителя.

"Ракетоносителей на службе на данный момент не зафиксировано. Но они есть в пунктах базирования и, в принципе, снаряжены и готовы приобщиться к дежурству. Это говорит о том, что враг может применять как точечные атаки, так и присоединяться к массированным ракетным атакам" , — подчеркнула она.

Гуменюк отметила, что погода в Черном море штормовая, но это не критично для кораблей такого типа.

"Поэтому они могут быть (выведены — ред) на дежурство и могут атаковать. Нужно это осознавать" , — подчеркнула она.

Также, по ее словам, на данный момент нет активности российской авиации, но самолеты собираются возле границ Украины и могут быть поднятыми в воздух в любой момент.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось ракет на 2−3 атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.

В украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.