Гуменюк: Росія поки що не вивела в Чорне море кораблі з Калібрами

Росія не вивела в Чорне море кораблі-носії крилатих ракет типу Калібр. Проте ракетоносії перебувають у пунктах базування та готові вийти на бойове чергування будь-якої миті, повідомляє Новое время.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

Гуменюк уточнила, що корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з восьми одиниць, серед яких немає жодного ракетоносія.

"Ракетоносіїв на службі на цей час не зафіксовано. Але вони є у пунктах базування і, в принципі, споряджені та готові долучитися до чергування. Це говорить про те, що ворог може застосовувати як точкові атаки, так і приєднуватися до масованих ракетних атак" , - наголосила вона.

Гуменюк наголосила, що погода у Чорному морі штормова, але це не критично для кораблів такого типу.

"Тому вони можуть бути (виведені - ред) на чергування і можуть атакувати. Потрібно це усвідомлювати" , - наголосила вона.

Також, за її словами, на цей час немає активності російської авіації, але літаки збираються біля кордонів України та можуть бути підняті у повітря будь-якої миті.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у РФ залишилося ракет на 2-3 атаки по території України, після чого в них нічого не залишиться.

В українській розвідці заявляли, що ніхто не знає, коли буде наступна ракетна атака з боку РФ, оскільки країна-агресор керується власною логікою.

Президент Володимир Зеленський також зазначав, що російські окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару у будь-який час.