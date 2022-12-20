Ситуация с электроснабжением на Киевщине: без света 80% региона

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил﻿, что ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической - после недавних атак дронами и ракетными обстрелами восстановление электроснабжения продолжается.

"Подчеркну, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ возрастает.

Вследствие масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества" , - заявил глава ОВА.

По его словам, без света находится 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах - более 30 громад.

"Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры - больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ" , - добавил Кулеба.

Он попросил с пониманием относиться к ситуации.

Перед этим мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что Бучанская громада обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы.

"Введены специальные графики аварийных отключений по подстанции 330 киловатт "Северная".

Из-за этого полностью без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенка и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.

Прошу руководителей ОСМД, управляющие компании и предпринимателей и всех жителей общины самоорганизовываться для помощи соседям и друг другу, поскольку ситуация может ухудшиться" , - написал мэр Бучи.

По его словам, объекты социальной сферы и критической инфраструктуры будут запитаны от альтернативных источников, а в случае технической возможности временно будут иметь стабильное электропитание от сетей ДТЭКа.