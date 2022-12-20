Ситуація з електропостачанням на Київщині: без світла 80% регіону

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив﻿, що ситуація з електропостачанням на Київщині залишається критичною - після нещодавніх атак дронами і ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває.

"Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики" , - заявив голова ОВА.

За його словами, без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах - більше 30 громад.

"Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання.

У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт" , - додав Кулеба.

Він попросив з розумінням ставитися до ситуації.

Перед цим мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що Бучанську громаду знеструмлено через серйозні пошкодження енергосистеми.

"Введено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 кіловат "Північна".

Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

Прошу керівників ОСББ, управляючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися для допомоги сусідам та один одному, оскільки ситуація може погіршитися" , - написав мер Бучі.

За його словами, об‘єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕКу.