В госбюджет перечислили 17 миллиардов со счетов российских банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление 17 миллиардов гривен со счетов ликвидируемых российских банков в специальный фонд государственного бюджета, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что со ликвидируемых счетов ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и АО "Международный резервный банк" были перечислены средства в размере:

3,169 млрд. гривен;

4,672 млн евро;

372,272 млн. долларов США;

53 227 фунтов стерлингов;

917426 швейцарских франков;

43 903 злотых.

Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда во исполнение решения СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и распоряжения Кабинета министров "Некоторые вопросы проведения принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" .

Напоминаем:

В госбюджет поступили первые средства, полученные по результатам изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов в Украине.