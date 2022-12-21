В госбюджет перечислили 17 миллиардов со счетов российских банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление 17 миллиардов гривен со счетов ликвидируемых российских банков в специальный фонд государственного бюджета, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Отмечается, что со ликвидируемых счетов ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и АО "Международный резервный банк" были перечислены средства в размере:
- 3,169 млрд. гривен;
- 4,672 млн евро;
- 372,272 млн. долларов США;
- 53 227 фунтов стерлингов;
- 917426 швейцарских франков;
- 43 903 злотых.
Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда во исполнение решения СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и распоряжения Кабинета министров "Некоторые вопросы проведения принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" .
Напоминаем:
В госбюджет поступили первые средства, полученные по результатам изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов в Украине.