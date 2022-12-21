До держбюджету перерахували 17 мільярдів з рахунків російських банків
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахування 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, до спеціального фонду державного бюджету, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Зазначається, що з рахунків ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"та АТ "Міжнародний резервний банк", що ліквідуються, було перераховано кошти у розмірі:
- 3,169 млрд гривень;
- 4,672 млн євро;
- 372,272 млн доларів США;
- 53 227 фунтів стерлінгів;
- 917 426 швейцарських франків;
- 43 903 злотих.
Відповідне рішення прийняла виконавча дирекція Фонду на виконання рішення РНБО "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та розпорядження Кабінету міністрів "Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
Нагадуємо:
До держбюджету надійшли перші кошти, отримані за результатами вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів в Україні.