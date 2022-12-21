ГУР: ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси

Украинские силы подготовили план на случай нового вторжения из Беларуси. При этом военная разведка считает такой сценарий развития событий маловероятным, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

По его словам, все еще есть риск, что российский диктатор Владимир Путин будет использовать Беларусь для войны против Украины.

"Сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил рашистов и режима Лукашенко для успешной операции на этом направлении сегодня недостаточно" , — отметил он.

Юсов добавил, если ситуация изменится, в разведке будут об этом знать. По его словам, на случай вторжения у Украины есть соответствующие планы действий.

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.