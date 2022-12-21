ГУР: ЗСУ підготували план дій на випадок вторгнення з Білорусі

Українські сили підготували план на випадок нового вторгнення з Білорусі. При цьому військова розвідка вважає такий сценарій розвитку подій малоймовірним, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

За його словами, все ще є ризик, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме Білорусь для війни проти України.

"Сьогодні загрози втягування Білорусі до повномасштабної наземної операції немає. І сукупних сил рашистів та режиму Лукашенка для успішної операції на цьому напрямку сьогодні замало" , — зазначив він.

Юсов додав, якщо ситуація зміниться, у розвідці знатимуть про це. За його словами, на випадок вторгнення Україна має відповідні плани дій.

20 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ризик вторгнення РФ з Білорусі завжди існує, коли в тебе недружній сусід, але ударні угруповання поки що не сформовані.