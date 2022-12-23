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Защитники сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении

Защитники сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении
Фото: ВСУ

Защитники Украины 23 декабря сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Сегодня сбито Воздушными силами на восточном направлении два БПЛА, утром и в обед, предварительно это "Орлан-10". Противник не прекращает проводить воздушную разведку с помощью беспилотников. Это опасно в плане сбора информации в реальном режиме времени".

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