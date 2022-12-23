Защитники сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении
Защитники Украины 23 декабря сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.
"Сегодня сбито Воздушными силами на восточном направлении два БПЛА, утром и в обед, предварительно это "Орлан-10". Противник не прекращает проводить воздушную разведку с помощью беспилотников. Это опасно в плане сбора информации в реальном режиме времени".