Захисники збили два ворожих безпілотники на східному напрямку
Захисники України 23 грудня збили два ворожих безпілотники на східному напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу".