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Захисники збили два ворожих безпілотники на східному напрямку

Захисники збили два ворожих безпілотники на східному напрямку
Фото: ЗСУ

Захисники України 23 грудня збили два ворожих безпілотники на східному напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу".

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