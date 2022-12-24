Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Monobank запустил карту работающих терминалов

В новой версии мобильного приложения в разделе «Еще» на карте теперь будут отображаться кассы магазинов, на которых производились расчеты картами Monobank за последние 60 минут.

С помощью этой карты можно проверить, работает ли терминал, перед походом в магазин. Если на протяжении 60 минут оплаты были, терминал будет отображен на карте.

2. ПУМБ вводит плату за выдачу дополнительных карт «ВсеКарта»

С 16 января 2023 года из-за увеличения стоимости пластика, уменьшения количества чипов для изготовления банковских карт и логистических сложностей с доставкой карт ПУМБ вынужден ввести комиссию за выпуск дополнительных карт.

Первая пластиковая карта в пакете (именная или неименная) остается бесплатной. Выпуск каждой дополнительной карты к счету будет стоить 150 гривен одноразово. Также вводится плата в размере 150 гривен за перевыпуск карты в случае утраты или повреждения существующей карты.

Тариф за перевыпуск дополнительной карты после окончания срока действия – 150 гривен. Выпуск дополнительной карты уровня Platinum будет стоить 250 гривен (при условии наличия в пакете).

Открытие первой дополнительной виртуальной карты в приложении ПУМБ Online - бесплатно.

3. Sportbank вернулся к старым условиям открытия карт

На своей странице в Facebook банк сообщил о возврате возможности стать клиентом, просто фотографируя паспорт, в том случае, если нет биометрических документов в приложении «Дія» или есть проблемы при передаче документов с помощью «Дія Шеринг». Чтобы открыть карту, теперь надо: сделать фото документов, селфи, заполнить и подписать анкету. После этого – дождаться результатов верификации и активировать карту прямо в банковском мобильном приложении.

4. Sense Bank поднял процентную ставку по валютным депозитам

С 22 декабря банк поднял процентную ставку по депозиту «Ощадний» в долларах США и евро до 2% годовых. Депозит предполагает возможность свободного пополнения и снятия любой суммы.

5. Monobank увеличил размер кэшбэка для ФОП

Monobank придумал отличный стимул, чтобы привлечь на обслуживание предпринимателей. Для тех, кто откроет в банке счет ФОП, получит карту-ключ к счету и будет производить расчеты с помощью этой карты, процент кэшбэка будет увеличен в 3 раза.

Например, в декабре кэшбэк начисляется по двум категориям: «Кафе и рестораны» (2% при расчетах собственными средствами) и «Продукты» (соответственно, 1%). При расчете картой-ключом к счету ФОП он составит соответственно 6% и 3%.