Банківська система України: що змінилося за тиждень

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Monobank запустив карту працюючих терміналів

У новій версії мобільного додатка у розділі «Ще» на карті тепер відображатимуться каси магазинів, на яких проводилися розрахунки картками Monobank за останні 60 хвилин.

За допомогою цієї картки можна перевірити, чи термінал працює, перед походом до магазину. Якщо протягом 60 хвилин сплати були, термінал буде відображено на карті.

2. ПУМБ вводить плату за видачу додаткових карток «ВсеКарта»

З 16 січня 2023 року через збільшення вартості пластику, зменшення кількості чіпів для виготовлення банківських карток та логістичних складнощів з доставкою карток ПУМБ змушений запровадити комісію за випуск додаткових карток.

Перша пластикова карта в пакеті (іменна чи безіменная) залишається безкоштовною. Випуск кожної додаткової картки до рахунку коштуватиме 150 гривень одноразово. Також запроваджується плата у розмірі 150 гривень за перевипуск картки у разі втрати або пошкодження існуючої картки.

Тариф за перевипуск додаткової картки після закінчення терміну дії – 150 гривень. Випуск додаткової картки рівня Platinum буде коштувати 250 гривень (за умови наявності у пакеті).

Відкриття першої додаткової віртуальної картки у додатку ПУМБ Online – безкоштовно.

3. Sportbank повернувся до старих умов відкриття карток

На своїй сторінці у Facebook банк повідомив про повернення можливості стати клієнтом, просто фотографуючи паспорт, у тому випадку, якщо немає біометричних документів у додатку «Дія» або є проблеми при передачі документів за допомогою «Дія Шерінг». Щоб відкрити карту, тепер треба: зробити фото документів, селфі, заповнити та підписати анкету. Після цього – дочекатися результатів верифікації та активувати картку прямо у банківському мобільному додатку.

4. Sense Bank підняв процентну ставку за валютними депозитами

З 22 грудня банк підняв відсоткову ставку за депозитом «Ощадний» у доларах США та євро до 2% річних. Депозит передбачає можливість вільного поповнення та зняття будь-якої суми.

5. Monobank збільшив розмір кешбеку для ФОП

Monobank вигадав чудовий стимул, щоб залучити на обслуговування підприємців. Для тих, хто відкриє в банку рахунок ФОП, отримає карту-ключ до рахунку і робитиме розрахунки за допомогою цієї картки, відсоток кешбеку буде збільшено в 3 рази.

Наприклад, у грудні кешбек нараховується за двома категоріями: «Кафе та ресторани» (2% при розрахунках власними коштами) та «Продукти» (відповідно, 1%). При розрахунку картою-ключом до рахунку ФОП він становитиме відповідно 6% та 3%.