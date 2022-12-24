McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче: подробности

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Накануне рождественских праздников, 24 декабря, McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

"Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. При этом в ресторане установлен генератор, что позволит заведению работать более стабильно в условиях ограничения электроэнергии.

В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении.

Заведение работает по адресу г. Буча, ул. Новое Шоссе, 10 б.

Добавляется, что в марте ресторан в Буче был поврежден в результате боевых действий. Ресторан был совсем новым и открылся только 23 декабря 2020 года.

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's.

Напомним:

В четверг, 22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.