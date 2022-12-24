McDonald's відновив роботу свого ресторану у Бучі: подробиці

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Напередодні різдвяних свят, 24 грудня, McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

"Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. При цьому в ресторані встановлено генератор, що дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії.

У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, " – йдеться в повідомленні.

Заклад працює за адресою м. Буча, вул. Нове Шосе, 10 б.

Додається, що у березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок бойових дій. Ресторан був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.

Нагадаємо:

У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві – поруч з Оболонською набережною.