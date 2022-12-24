Зеленский: Россияне обстреляли центр Херсона, много погибших и раненых

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

24 декабря россияне обстреляли центр города Херсон, уже известно о 8 погибших и 35 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Прямая речь Зеленского:

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения.

Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия".

Прямая речь Тимошенко:

"Погибли люди, разрушены здания.

Центр города, выходной день, много людей на улице.

На сейчас известно о минимум 5 погибших и 20 раненых".

Обновлено: Тимошенко позже сообщил, что уже известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, 8 человек погибли.

23 ноября тоже было в Херсоне 5 погибших и 17 раненых.