Зеленський: Росіяни обстріляли центр Херсона, багато загиблих та поранених
24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон, вже відомо про 8 загиблих та 35 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський, заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.
Пряма мова Зеленського:
"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення.
Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення".
Пряма мова Тимошенка:
"Загинули люди, зруйновано будівлі.
Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці.
На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених".
Оновлено: Тимошенко пізніше повідомив, що вже відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.
За даними прокуратури, 8 людей загинули.
23 листопада теж було в Херсоні 5 загиблих та 17 поранених.