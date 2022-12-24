Зеленський: Росіяни обстріляли центр Херсона, багато загиблих та поранених

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон, вже відомо про 8 загиблих та 35 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський, заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

Пряма мова Зеленського:

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення.

Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення".

Пряма мова Тимошенка:

"Загинули люди, зруйновано будівлі.

Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці.

На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених".

Оновлено: Тимошенко пізніше повідомив, що вже відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

За даними прокуратури, 8 людей загинули.

23 листопада теж було в Херсоні 5 загиблих та 17 поранених.