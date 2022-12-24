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Зеленський: Росіяни обстріляли центр Херсона, багато загиблих та поранених

Зеленський: Росіяни обстріляли центр Херсона, багато загиблих та поранених
Фото: Telegram

24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон, вже відомо про 8 загиблих та 35 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський, заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

Пряма мова Зеленського:

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення.
Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення".

Пряма мова Тимошенка:

"Загинули люди, зруйновано будівлі.
Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці.
На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених".

Оновлено: Тимошенко пізніше повідомив, що вже відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

За даними прокуратури, 8 людей загинули.

23 листопада теж було в Херсоні 5 загиблих та 17 поранених.

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