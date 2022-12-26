Что происходит с долларом в предновогоднюю неделю

Как ни надеялись мы, что в оставшиеся дни 2022 года удастся обойтись без форс-мажоров, но этому предположению не суждено было сбыться.

На прошлой неделе ситуация на валютном рынке неожиданно резко изменилась. Из разных городов Украины стали поступать сведения о росте спроса на наличную валюту. Как сообщили порталу «Курс Украины» операторы наличного валютного рынка, спрос на доллар появился сразу от разных групп: покупать валюту стали и представители бизнеса, и крупные вкладчики банков, и военные, получившие повышенные выплаты к концу года.

Ценник на продажу наличного «американца» тут же пошел вверх. Если утром прошлого понедельника 19 декабря доллар в столице можно было купить по 40,05-40,10 гривен, то уже к вечеру пятницы продажный курс поднялся до 40,50-40,55 гривен. Всего за один день 23 декабря доллар подорожал на 25 копеек. В понедельник 26 декабря доллар продолжил расти в цене, и к вечеру в Киеве купить крупную партию доллара дешевле 40,70 гривен было уже невозможно.

Курс доллара вырос и в других городах. Так, в Днепре к вечеру понедельника ценник поднялся до 40,75 гривен, а в Чернигове – даже до 40,80 гривен. Чуть ниже цены на запад от столицы: в Виннице доллар продают по 40,70, а во Львове – даже по 40,60 гривен.

Сложившуюся ситуацию представители валютного бизнеса объясняют «предновогодним ажиотажем». После того, как доллар в очередной раз не смог опуститься ниже психологического уровня 40 гривен, сработала внутренняя команда «Покупай!» у тех, кто надеялся на сближение рыночного и официального курсов.

Начали заканчиваться депозиты в национальной валюте, которые открывали в декабре прошлого года, и их владельцы решили зафиксировать валютный убыток, переведя гривневые сбережения в твердую валюту. Бизнес, справедливо опасаясь неприятных «сюрпризов» от врага на новогодние праздники, также явно решил «пересидеть в валюте».

Ну а когда курс доллара в очередной раз начал расти, побежали покупать даже те, кто до последнего сомневался.

Чего ожидать от доллара в последнюю неделю уходящего 2022 года?

Общая нервозность, передавшаяся валютному рынку, не позволила закончить год на спокойной ноте. И узкий диапазон колебаний курса доллара тоже остался в недалеком прошлом. Возникший «на ровном месте» ажиотаж может вытолкнуть доллар опять в район 41,00-41,50 гривен, но выше даже на сильном спросе пробиться будет проблематично. Уже к четвергу-пятнице операторы валютного рынка ожидают резкого снижения количества и объемов проводимых операций, что приведет сначала к торможению роста, а затем – и к некоторому снижению ценников на доллар.

Правда, вернуться к ставшим уже привычными за несколько недель 40,00-40,20 гривен за доллар до конца года уже, похоже, не выйдет. И Новый 2023 год доллар, похоже, встретит где-то в диапазоне 40,40-41,00 гривен.