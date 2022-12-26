Що відбувається з доларом у передноворічний тиждень

Як не сподівалися ми, що в дні 2022 року, що залишилися, вдасться обійтися без форс-мажорів, але цьому припущенню не судилося збутися.

Минулого тижня ситуація на валютному ринку несподівано різко змінилася. З різних міст України почали надходити відомості про зростання попиту на готівкову валюту. Як повідомили порталу «Курс України» оператори готівкового валютного ринку, попит на долар з'явився відразу від різних груп: купувати валюту стали і представники бізнесу, і великі вкладники банків, і військові, які отримали підвищені виплати до кінця року.

Цінник на продаж готівкового «американця» відразу пішов угору. Якщо вранці минулого понеділка 19 грудня долар у столиці можна було купити по 40,05-40,10 гривень, то вже надвечір п'ятниці продажний курс піднявся до 40,50-40,55 гривень. Загалом за один день 23 грудня долар подорожчав на 25 копійок. У понеділок 26 грудня долар продовжив зростати в ціні, і до вечора у Києві купити велику партію долара дешевше за 40,70 гривень було вже неможливо.

Курс долара зріс у інших містах. Так, у Дніпрі надвечір понеділка цінник піднявся до 40,75 гривень, а у Чернігові – навіть до 40,80 гривень. Трохи нижчою від ціни на захід від столиці: у Вінниці долар продають по 40,70, а у Львові – навіть по 40,60 гривень.

Ситуацію, що склалася, представники валютного бізнесу пояснюють «передноворічним ажіотажем». Після того, як долар в черговий раз не зміг опуститися нижче за психологічний рівень 40 гривень, спрацювала внутрішня команда «Купуй!» у тих, хто сподівався на зближення ринкового та офіційного курсів.

Почали закінчуватися депозити у національній валюті, які відкривали у грудні минулого року, та їх власники вирішили зафіксувати валютний збиток, перевівши гривневі заощадження у тверду валюту. Бізнес, справедливо побоюючись неприємних «сюрпризів» від ворога на новорічні свята, також вирішив «пересидіти у валюті».

Ну, а коли курс долара вкотре почав зростати, побігли купувати навіть ті, хто до останнього сумнівався.

Чого очікувати від долара в останній тиждень 2022 року?

Загальна знервованість, що передалася валютному ринку, не дозволила закінчити рік на спокійній ноті. І вузький діапазон коливань курсу долара теж залишився в минулому. Ажіотаж, що виник «на рівному місці», може виштовхнути долар знову в район 41,00-41,50 гривень, але вище навіть на сильному попиті пробитися буде проблематично. Вже до четверга-п'ятниці оператори валютного ринку очікують різкого зниження кількості та обсягів операцій, що призведе спочатку до гальмування зростання, а потім – і до деякого зниження цінників на долар.

Щоправда, повернутися до звичних за кілька тижнів 40,00-40,20 гривень за долар до кінця року вже, схоже, не вийде. І Новий 2023 рiк долар, схоже, зустріне десь у діапазоні 40,40-41,00 гривень.