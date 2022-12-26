СБУ за год удалось нейтрализовать более 4,5 тысяч кибератак на Украину

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С начала текущего года специалистам Службы безопасности удалось нейтрализовать более 4,5 тысяч кибератак на Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава департамента кибербезопасности Илья Витюк в интервью каналу "Мы – Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением" , – отметил Витюк.

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 – 1400, то уже в этом – их количество выросло более чем в 3 раза.

"Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает" , – заметил Витюк.

Он рассказал, что в зоне особого внимания врага энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала" , – резюмировал Витюк.

Как сообщалось, в ночь на 15 декабря сайт "Львовоблэнерго" подвергся атаке российских хакеров.