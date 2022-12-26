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СБУ за рік вдалося нейтралізувати понад 4,5 тисячі кібератак на Україну

СБУ за рік вдалося нейтралізувати понад 4,5 тисячі кібератак на Україну
Фото: Facebook

З початку поточного року спеціалістам Служби безпеки вдалося нейтралізувати понад 4,5 тисячі кібератак на Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" із посиланням на прес-службу СБУ.

"Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями" перед вторгненням", – наголосив Вітюк.

Він наголосив, що з початком повномасштабної агресії роботи стало набагато більше. Якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то вже цього – їх кількість зросла більш ніж у 3 рази.

"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає", – зауважив Вітюк.

Він розповів, що у зоні особливої уваги ворога енергетика, логістика, військові об'єкти, а також бази даних органів влади та інформресурси.

"Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нам, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу", – резюмував Вітюк.

Як повідомлялося, у ніч на 15 грудня сайт "Львівобленерго" зазнав атаки російських хакерів.

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