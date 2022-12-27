Yasno: Ситуация с электричеством в Киеве стабилизировались

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Объемы электроэнергии, которые получает Киев, стабилизировались - однако ограничения продолжаются в дальнейшем, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно" , - написал он в Facebook.

Коваленко добавил, что эти объемы удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей. В то же время пока сложно прогнозировать поведение оборудования, если температура существенно упадет, а потребление возрастет.

Глава Yasno отметил, что Новый год "должен быть при плюсах". Ранее такие же надежды выразил министр энергетики Герман Галущенко. Однако оба отмечают, что это прогноз при отсутствии новых повреждений украинской энергетической инфраструктуры врагом.

Напоминаем:

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии новых повреждений украинцы смогут встретить Новый 2023 год со светом.