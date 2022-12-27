Yasno: Ситуація з електрикою у Києві стабілізувалася

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Обсяги електроенергії, які отримує Київ, стабілізувалися – проте обмеження тривають надалі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно" , – написав він у Facebook.

Коваленко додав, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Водночас наразі складно прогнозувати поведінку обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

Очільник Yasno зазначив, що Новий рік "має бути при плюсах". Раніше такі ж сподівання висловив міністр енергетики Герман Галущенко. Проте обидва наголошують, що це прогноз за відсутності нових пошкоджень української енергетичної інфраструктури ворогом.

Нагадуємо:

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці зможуть зустріти Новий 2023 рік зі світлом.