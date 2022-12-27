ОВА: Российские военные обстреляли три громады Сумской области

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Российские военные сегодня, 27 декабря, обстреляли три громады Сумской области из стрелкового оружия, минометров и артиллерии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По Середино-Будской громаде противник применил стрелковое оружие у границы Украины и РФ. По Шалыгинской громаде оккупанты вели минометный обстрел, всего зафиксировано 10 прилетов.

В Эсманьской громаде россияне обстреляли приграничье из артиллерии. Было 3 прилета. Один из снарядов попал в дом местных жителей, он полностью разрушен. Люди, к счастью, успели спрятаться в укрытии.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удары по трем общинам Сумской области из минометов и артиллерии. Всего враг нанес 23 удара.

Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.