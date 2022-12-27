ОВА: Російські військові обстріляли три громади Сумської області
Російські військові сьогодні, 27 грудня, обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометрів та артилерії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
По Середино-Будській громаді противник застосував стрілецьку зброю біля кордону України та РФ. По Шалигінській громаді окупанти вели мінометний обстріл, всього зафіксовано 10 прильотів.
В Есманьській громаді росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один із снарядів потрапив до будинку місцевих мешканців, він повністю зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укритті.
Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Всього ворог завдав 23 ударів.
Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.