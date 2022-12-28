Гуменюк: Россияне запускают сразу три волны дронов, чтобы уничтожить украинскую ПВО

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Войска РФ запускают сразу три волны атак дронами-камикадзе, чтобы выявить и уничтожить украинские системы ПВО, а после ударить по объектам критической инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что во время последней атаки дронами типа Shaheed все беспилотники оккупантов были уничтожены еще на подлете. Гуменюк также подтвердила, что Россия начала атаковать Украину дронами из новой партии.

"Они ничем критически не отличаются от предшественников, которые мы уже научились сбивать с показателями 85−90%. Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны" , — подчеркнула она.

Гуменюк сообщила, что высокие показатели работы украинской системы ПВО не устраивают оккупантов.

"Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО. Вторую волну они запускают, чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения" , — подчеркнула она.

17 декабря представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия возобновила удары по Украине дронами-камикадзе Shahed, поскольку получила от Ирана новую партию.