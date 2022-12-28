Гуменюк: Росіяни запускають одразу три хвилі дронів, щоб знищити українську ППО

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Війська РФ запускають одразу три хвилі атак дронами-камікадзе, щоб виявити та знищити українські системи ППО, а потім вдарити по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Вона зазначила, що під час останньої атаки дронами типу Shaheed усі безпілотники окупантів були знищені ще на підльоті. Гуменюк також підтвердила, що Росія почала атакувати Україну дронами з нової партії.

"Вони нічим критично не відрізняються від попередників, які ми вже навчилися збивати з показниками 85-90%. Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі проти засобів протиповітряної оборони" , — підкреслила вона.

Гуменюк повідомила, що високі показники роботи української системи ППО не влаштовують окупантів.

"Першу хвилю вони запускають саме для виявлення засобів ППО. Другу хвилю вони запускають, щоб ударити по цих об'єктах, системах ППО. Вже третя хвиля зазвичай направляється на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були метою ураження" , — підкреслила вона.

17 грудня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія відновила удари по Україні дронами-камікадзе Shahed, оскільки отримала від Ірану нову партію.