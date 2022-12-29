Отчет о финансовой стабильности. Что угрожает банковской системе Украины

28 декабря 2022 года на сайте НБУ появился интереснейший документ, тут же вызвавший массу споров и комментариев в финансовой среде Украины, - «Отчет о финансовой стабильности﻿».

Что же на самом деле происходит сейчас с банковской системой Украины? Насколько стабильно ее состояние, и что будет дальше? Мы попытались разобраться.

1.Финансовый сектор работает бесперебойно

Первый и главный момент, который стоит подчеркнуть отдельно, - это бесперебойность работы банковской системы в целом и каждого банка в частности. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинских городов, отделения банков продолжают работу. Даже в недавно освобожденном Херсоне уже открылись отделения более пяти украинских банков.

Недавно Национальный банк презентовал программу под символическим названием POWER BANKING, к которой присоединились 14 системно важных украинских банков. Определены отделения банков, которые будут работать даже в случае наступления блек-аута, улучшены условия для снятия наличных в сетях банкоматов для карт всех украинских банков.

Основа надежности и стабильности работы украинской банковской системы сейчас – это постоянная и непрекращающаяся поддержка со стороны мировой финансовой системы.

2. Кредитный риск – наибольшая угроза для финансового сектора

Состояние кредитного портфеля украинских банков существенно ухудшилось и продолжает ухудшаться уже 11-й месяц подряд. Причины понятны: масштабные разрушения привели к потерям (а местами – и уничтожению) юридических лиц, многие из которых прекратили свое существование. В то же время миллионы беженцев оказались за границей, и остро встал вопрос обслуживания задолженности по их кредитам.

Фактические и потенциальные потери кредитного портфеля на данный момент оцениваются на уровне 20%. В то же время проблемы с энергоснабжением могут ухудшить показатели деятельности даже для стабильно работающего бизнеса, который до этого времени исправно обслуживал кредиты. Есть основания предположить, что потери кредитного портфеля могут увеличиться и достигнуть 30%.

3. Банковский сектор остается потенциально прибыльным

Процентные доходы банков существенно выросли благодаря росту активов, приносящих процентный доход, и росту процентных ставок. После провала в весенние месяцы выросли комиссионные доходы, поскольку наблюдается стабильный спрос на банковские услуги и постепенное возобновление тарифов. Уже в сентябре комиссионные доходы достигли довоенного уровня. Прежде всего, благодаря повсеместной отмене банками кредитных каникул, внедренных в феврале-марте. В течение года большинство банков смогло оптимизировать административные расходы. К сожалению, некоторым для этого пришлось закрыть часть своих отделений и сократить свое представительство в тех или иных городах. В итоге, даже несмотря на существенные кредитные потери, банковский сектор в целом остался прибыльным, а рентабельность капитала за 11 месяцев достигла более 9%.

4. Достаточность капитала банков остается на минимально необходимом уровне

Большинство банков все еще имеет запас капитала, превышающий минимальные требования НБУ. Однако, существует вероятность, что скоро этот запас иссякнет. Некоторые финансовые учреждения уже нарушают минимальные требования к достаточности капитала.

Национальный банк пока не применяет к таким учреждениям мер влияния, если нарушения требований стали следствием военных действий. В 2023 году Национальный банк собирается провести оценку стойкости банков. По результатам этой проверки будет инициирован переходный период, в течение которого банки будут иметь возможность восстановить свой капитал за счет будущих доходов. Часть же банков, скорее всего, потребует помощи акционеров в наращивании капитала и приведению его к нормативам требований НБУ.

5. Украина пользуется активной финансовой поддержкой многих стран мира

По оценке Института мировой экономики Киля, общая сумма анонсированной и предоставленной официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров уже превышает 120 млрд долларов США. За 11 месяцев 2022 года только на финансирование нужд бюджета уже получено более 28 млрд долларов США, из которых 42% - гранты.

В декабре продолжается формирование пакета помощи на следующий год. Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Также Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов США экстренной помощи для Украины в различных формах, прежде всего, для нужд обороны, включительно с поддержкой союзников; они будут доступны до сентября 2023 года.

6. Внутренние риски для экономики остаются высокими

С одной стороны, украинская экономика начала восстанавливаться после катастрофического падения в первом полугодии 2022 года. В то же время потеря человеческого капитала и разрушение инфраструктуры, в частности энергетической, в результате дальнейших российских террористических атак и продолжение ведения боевых действий не только обусловят глубокое падение экономики в 2022 году, но и будут сдерживать ее восстановление в 2023. Высокий уровень рисков и неопределенности сохраняется, что усложняет и работу финансового сектора.

Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру, начиная с октября 2022 года, и, как следствие, дефицит электроэнергии приведут к существенным простоям украинского бизнеса. Энергетические проблемы будут истощать ресурсы предприятий, снижать их платежеспособность и усилят кредитные риски. Некоторые компании могут вообще прекратить работу, что приведет к новой волне ухудшения кредитных портфелей банков.

7. Валютный рынок остается управляемым, но интервенции НБУ по-прежнему необходимы

Стабильные поступления финансовой помощи из-за рубежа, заработавший «зерновой коридор» и непрекращающиеся интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечили относительную стабильность на валютном рынке.

Однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения все еще остается высоким, а сам валютный рынок пока не в состоянии самостоятельно сбалансироваться. Поэтому НБУ и в дальнейшем будет компенсировать дефицит валюты и сохранит политику фиксированного обменного курса. В то же время стоит отметить, что благодаря беспрецедентной помощи от партнеров международные резервы состоянием на конец ноября уже превысили 28 млрд долларов США и превысили даже довоенный уровень.

8. Инфляция в Украине постепенно будет снижаться, но останется высокой

По итогам 2022 года, инфляция в Украине не превысит 30%. Основные факторы роста цен – разрушение производственных мощностей, нарушение логистики, рост производственных расходов, ограниченное предложение отдельных товаров.

Свой взнос в инфляцию внесла и июльская коррекция курса гривны к доллару США и высокие темпы роста мировых цен. Сдержали ценовое давление июньское повышение учетной ставки до 25% годовых и постепенная трансмиссия ее в рыночные ставки, а также фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Большинство этих факторов будут замедлять инфляцию и в 2023 году. В то же время разрушение энергетической инфраструктуры будет усиливать давление на цены.

Октябрьский прогноз НБУ предусматривает удерживание высокой учетной ставки длительное время, вынуждая банки в дальнейшем повышать и удерживать на высоком уровне ставки по депозитам. Это ослабит давление на валютный рынок и улучшит структуру фондирования банков.