Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк объявил о создании объединенной банковской сети POWER BANKING

В отделениях сети POWER BANKING будет внедрена инициатива «банкоматного национального роуминга». Его цель – предоставить украинцам возможность в любом банкомате любого банка снять со своей платежной карты сумму денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования некоторого запаса.

К инициативе присоединились 13 системно важных банков:

- Приватбанк;

- Ощадбанк;

- Райффайзен банк; - Укрэксимбанк;

- Укрсиббанк;

- ПУМБ;

- Укргазбанк;

- Сенс Банк;

- Таскомбанк;

- Универсалбанк;

- Кредобанк;

- Банк Пивденный;

- ОТП банк.

Больше информации – на сайте НБУ по ссылке https://power.bank.gov.ua

2. С 1 января 2023 года начнется замена мелких гривневых купюр на монеты

C 1 января 2023 года Национальный банк начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов. Деньги будут изыматься для их замены.

Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Цель такого решения - повысить качество наличных денег в обращении, улучшить наличные расчеты. Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала приводит к путанице и тратам времени при осуществлении расчетов.

В следующем году банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных сделок. Кроме того, Национальный банк не будет подкреплять такими банкнотами кассы банков. Упомянутые банкноты остаются действительными платежными средствами, граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений. Их не нужно будет специально обменивать.

3. Еще два банка начали оформлять конвертационные депозиты

Список банков, в которых можно открыть валютные депозиты на срок от трех месяцев, внеся в кассу гривну, пополнился еще двумя. Незадолго до конца года подобную услугу начали предоставлять банки «Кредит-Днепр» и Sky Bank. В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 25 декабря увеличилось до 39-и.

В отличие от других банков, минимальный срок конвертационного депозита в банке «Кредит-Днепр» составляет 4 месяца.

4. Izibank меняет тарифы по картам

С 27 января 2023 года Izibank увеличит комиссию с 4 до 4,9% для следующих операций за счет кредитных средств:

- перевод с текущего счета;

- перевод между собственными счетами;

- перевод на карты других лиц;

- перевод на карты других банков через приложение;

- перевод на карты других банков через другие сервисы;

- валютоообмен.

Меняется также комиссия за переводы на карты других банков через приложение Izibank за счет собственных средств. Было: 10 операций в месяц бесплатно, начиная с 11-й операции комиссия 1,5%,минимум 5 гривен, но не больше 150000 гривен в месяц. Если больше – 0,5% от суммы перевода.

Будет: 10 операций в месяц бесплатно, начиная с 11-й операции комиссия составит 2% + 5 гривен, но не больше 75000 гривен в месяц. Если сумма переводов превысит 75000 гривен, то комиссия составит 1% + 5 гривен от суммы перевода.

Меняется комиссия и за переводы с карты Izibank на любую другую карту через сторонние P2P-сервисы.

Было: 10 операций в месяц бесплатно, начиная с 11-й – комиссия 1,5%, минимум 5 гривен. Будет: 1 операция в месяц бесплатно, начиная со 2-й - комиссия 3% + 10 гривен.

5. IBOX BANK предлагает карту с высоким процентом на остаток

IBOX BANK запустил продажу новой карты «IBOX CARD», главное преимущество которой – 12% годовых на остаток средств на карточном счету, причем проценты начисляются на всю сумму без ограничений. Оформить такую карту можно только через отделение банка. До 23 января 2023 года неименная карта будет выдаваться бесплатно, позже стоимость карты составит 50 гривен. Карта может быть и именной (за 100 гривен), и даже платиновой, но за оформление этой карты придется выложить 1900 гривен.