Банківська система України: що змінилося за тиждень

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк оголосив про створення об'єднаної банківської мережі POWER BANKING

У відділеннях мережі POWER BANKING буде запроваджено ініціативу «банкоматного національного роумінгу». Його мета – надати українцям можливість у будь-якому банкоматі будь-якого банку зняти зі своєї платіжної картки суму грошей, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

До ініціативи приєдналися 13 системно важливих банків:

- Приватбанк;

- Ощадбанк;

- Райффайзен банк; - Укрексімбанк;

- Укрсиббанк;

- ПУМБ;

- Укргазбанк;

- Сенс Банк;

- Таскомбанк;

- Універсалбанк;

- кредобанк;

- банк Південний;

- ОТП банк.

Більше інформації – на сайті НБУ за посиланням https://power.bank.gov.ua

2. З 1 січня 2023 року розпочнеться заміна дрібних гривневих купюр на монети

З 1 січня 2023 року Національний банк почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10,20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуться для їхньої заміни.

Натомість до обігу надійдуть оборотні монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Мета такого рішення - підвищити якість готівки в обігу, покращити розрахунки готівкою. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат часу при здійсненні розрахунків.

Наступного року банки України не видаватимуть з кас такі банкноти за всіма видами готівкових угод. Крім того, Національний банк не підкріплюватиме такими банкнотами каси банків. Згадані банкноти залишаються дійсними платіжними коштами, громадяни зможуть продовжувати розраховуватися без обмежень. Їх не потрібно спеціально обмінювати.

3. Ще два банки почали оформлювати конвертаційні депозити

Список банків, у яких можна відкрити валютні депозити терміном від трьох місяців, внісши до каси гривню, поповнився ще двома. Незадовго до кінця року подібну послугу почали надавати банки «Кредит-Дніпро» та Sky Bank. В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 25 грудня збільшилася до 39-ти.

На відміну від інших банків мінімальний термін конвертаційного депозиту в банку «Кредит-Дніпро» становить 4 місяці.

4. Izibank змінює тарифи за картами

З 27 січня 2023 року Izibank збільшить комісію з 4 до 4,9% для наступних операцій за рахунок кредитних коштів:

- Переказ з поточного рахунку;

- Переказ між власними рахунками;

- Переказ на карти інших осіб;

- Переказ на карти інших банків через додаток;

- переказ на карти інших банків через інші послуги;

- Валютоообмін.

Змінюється також комісія за перекази на карти інших банків через додаток Izibank за рахунок власних коштів. Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11 операції комісія 1,5%, мінімум 5 гривень, але не більше 150000 гривень на місяць. Якщо більше – 0,5% суми переказу.

Буде: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11 операції комісія складе 2% + 5 гривень, але не більше 75000 гривень на місяць. Якщо сума переказів перевищить 75 000 гривень, то комісія становитиме 1% + 5 гривень від суми переказу.

Змінюється комісія за переклади з картки Izibank на будь-яку іншу карту через сторонні P2P-сервіси.

Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї – комісія 1,5%, щонайменше 5 гривень. Буде: 1 операція на місяць безкоштовно, починаючи з 2-ї – комісія 3% + 10 гривень.

5. IBOX BANK пропонує картку з високим відсотком на залишок

IBOX BANK запустив продаж нової картки IBOX CARD, головна перевага якої – 12% річних на залишок коштів на картковому рахунку, причому відсотки нараховуються на всю суму без обмежень. Оформити таку картку можна лише через відділення банку. До 23 січня 2023 року безіменная карта видаватиметься безкоштовно, пізніше вартість картки складе 50 гривень. Картка може бути і іменною (за 100 гривень), і навіть платинової, але за оформлення цієї картки доведеться викласти 1900 гривень.