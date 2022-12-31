Международная помощь Украине во время войны: сколько получил бюджет в 2022 году

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов – это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты, сообщает РБК-Украина.

"Выходит примерно 3 млрд долларов месяц" , - отметил он.

По его данным, крупнейшими донорами стали:

США – 12 млрд долларов

ЕС – 7,9 млрд долларов

МВФ – 2,7 млрд долларов

Канада – 1,9 млрд долларов

Германия – 1,6 млрд долларов

Также бюджет прокредитовался за счет и внутренних ресурсов:

Нацбанк "напечатал" за год: 400 млрд. гривен.

Военные облигации принесли: 250,7 млрд. гривен.

Напомним, средний курс гривны по отношению к доллару в 2022 году составил 32,3 грн/доллар. Таким образом, вклад "печати" средств НБУ составил 12,4 млрд долларов, то есть как помощь от США. В НБУ считают, что эмиссия гривны – это основа причины девальвации гривны в 2022 году.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.