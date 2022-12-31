Міжнародна допомога Україні під час війни: скільки отримав бюджет у 2022 році

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити, повідомляє РБК-Україна.

"Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць" , - зазначив він.

За його даними найбільшими донорами стали:

США - 12 млрд доларів

ЄС - 7,9 млрд доларів

МВФ - 2,7 млрд доларів

Канада - 1,9 млрд доларів

Німеччина - 1,6 млрд доларів

Також бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:

Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.

Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.

Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.