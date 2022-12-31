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Міжнародна допомога Україні під час війни: скільки отримав бюджет у 2022 році

Міжнародна допомога Україні під час війни: скільки отримав бюджет у 2022 році
Фото: Pixabay

Загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити, повідомляє РБК-Україна.

"Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць", - зазначив він.

За його даними найбільшими донорами стали:

  • США - 12 млрд доларів
  • ЄС - 7,9 млрд доларів
  • МВФ - 2,7 млрд доларів
  • Канада - 1,9 млрд доларів
  • Німеччина - 1,6 млрд доларів

Також бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:

  • Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.
  • Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.

Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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