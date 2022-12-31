ДТЭК: В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения

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Во избежание значительных повреждений в случае попадания вражеских ракет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели" , - говорится в сообщении.

Напомним:

В ДТЭК заявили, что их энергетики работают над тем, чтобы в новогоднюю ночь столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом.

Ситуация с поставками электроэнергии в Киеве стабилизировалась - столица возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.