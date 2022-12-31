ДТЕК: У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Для уникнення значних пошкоджень у випадку влучання ворожих ракет у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ДТЕК заявили, що їхні енергетики працюють над тим, щоб у новорічну ніч столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.