В Хмельницкой области прогремели взрывы, власти сообщили о прилетах

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В субботу, 31 декабря, во время массированной атаки РФ на украинские города в Хмельницкой области прогремели взрывы, городские власти сообщили о «прилетах», сообщает Новое время.

Информацию подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Город атакован дронами. Ранены два человека!" , — написал он в Telegram.

Также о «прилетах» сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

«Есть „прилеты“ в нашей области. Просьба всем оставаться в укрытиях!», — прокомментировал он в Telegram.

Позже Гамалий добавил, что в результате сегодняшних обстрелов ранены по меньшей мере четверо гражданских.

Днем в субботу, 31 декабря, во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается о пусках ракет. Во многих областях людей предупреждают о превентивных отключениях света из-за ракетной угрозы.

