У Хмельницькій області прогриміли вибухи, влада повідомила про прильоти

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У суботу, 31 грудня, під час масованої атаки РФ на українські міста у Хмельницькій області прогриміли вибухи, міська влада повідомила про «прильоти», повідомляє Новое время.

Інформацію підтвердив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Місто атаковане дронами. Поранено двоє людей!" , — написав він у Telegram.

Також про «прильоти» повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Є „прильоти“ в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях!», — прокоментував він у Telegram.

Пізніше Гамалій додав, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше четверо цивільних.

Вдень у суботу, 31 грудня, у багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомляється про пуски ракет. У багатьох областях людей попереджають про превентивні відключення світла через ракетну загрозу.