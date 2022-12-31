У Хмельницькій області прогриміли вибухи, влада повідомила про прильоти
У суботу, 31 грудня, під час масованої атаки РФ на українські міста у Хмельницькій області прогриміли вибухи, міська влада повідомила про «прильоти», повідомляє Новое время.
Інформацію підтвердив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Місто атаковане дронами. Поранено двоє людей!", — написав він у Telegram.
Також про «прильоти» повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
«Є „прильоти“ в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях!», — прокоментував він у Telegram.
Пізніше Гамалій додав, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше четверо цивільних.
Вдень у суботу, 31 грудня, у багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомляється про пуски ракет. У багатьох областях людей попереджають про превентивні відключення світла через ракетну загрозу.