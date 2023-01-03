Шмыгаль назвал главные экономические достижения Украины в 2022 году

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подводя итоги 2022 года, перечислил успехи Украины в экономической сфере, сообщает Новое время.

"Украина вошла в 2023 год решительной, несгибаемой, единой в своем желании разбить врага и освободить свою землю. И мы обязательно это сделаем" , — написал он в Facebook.

Шмыгаль отметил, что в прошлом году государство и все украинцы заложили крепкий фундамент победы.

В частности, в экономике он отметил следующие достижения:

— сохранили управляемость экономическими и финансовыми процессами;

— привлекли $31,2 млрд поддержки от международных партнеров. В первую очередь это средства США, Евросоюза и МВФ. Из них 45% - гранты;

— 2/3 всех бюджетных средств — наш внутренний ресурс. Каждый, кто платил налоги, пошлины, покупал военные облигации, внес вклад в нашу победу;

— усовершенствовали действующие и запустили новые программы поддержки бизнеса: льготные кредиты 5−7−9% (72 млрд грн), гранты єРобота (2,2 млрд грн), портфельные гарантии (47 млрд грн);

— упразднили практически все проверки бизнеса, перевели на декларативный принцип большинство разрешений и лицензий, установили ставку единого налога на уровне 2%;

— релоцировали на безопасные территории более 700 предприятий, сохранили тысячи рабочих мест;

— помогли открыть доступ для украинских товаров на новые рынки: ЕС, Великобритания, Канада и Австралия отменили ввозные пошлины для наших экспортеров;

— 80 млрд грн кредитных средств выдали аграриям. Помогли им посеять и собрать урожай — более 60 млн тонн;

— благодаря «зерновой инициативе» экспортировали 15 млн тонн агропродукции, а через дунайские порты — еще 10 млн тонн;

— по сравнению с мартом, в 10 раз нарастили импорт топлива, что помогло преодолеть топливный кризис.

В сфере энергетики премьер особо отметил следующее:

— энергосистема выдержала десять больших атак и десятки меньших;

— привлекли $ 1,5 млрд для ее восстановления. Каждый день в Украину прибывает новое оборудование и средства генерации;

— досрочно присоединились к европейскому энергообъединению ENTSO-E;

— 14,5 млрд кубов газа и 1,5 млн тонн угля имели на старте отопительного сезона, есть возможности пополнения ресурса;

— создали более 11 тыс. Пунктів незламності по всей Украине, сеть постоянно расширяется.

"Враг не оставит нас без света. Не только выстоим, но и сделаем нашу энергосистему более современной и надежной" , — подчеркнул Шмигаль.

В сфере социальной политики он упомянул следующее:

— государство выполнило все обязательства перед гражданами;

— 30 млрд грн выплатили по программе єПідтримка;

— 11 млн пенсионеров получают пенсии, они проиндексированы — увеличены на 16%;

— 53 млрд грн получили ВПЛ;

— тарифы на коммунальные услуги не повышались, а 2,5 млн семьям насчитывают жилищные субсидии.