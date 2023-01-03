Шмигаль назвав головні економічні здобутки України у 2022 році

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки 2022 року, перерахував успіхи України в економічній сфері, повідомляє Новое время.

"Україна увійшла у 2023 рік рішучою, незламною, єдиною у своєму бажанні розбити ворога та визволити свою землю. І ми обов’язково це зробимо" , — написав він у Facebook.

Шмигаль зазначив, що минулого року держава й усі українці заклали міцний фундамент перемоги.

Зокрема, в економіці він відзначив наступні здобутки:

— зберегли керованість економічними та фінансовими процесами;

— залучили $31,2 млрд підтримки від міжнародних партнерів. Насамперед це кошти США, Євросоюзу та МВФ. З них 45% — гранти;

— 2/3 усіх бюджетних коштів — наш внутрішній ресурс. Кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у нашу перемогу;

— вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити 5−7−9% (72 млрд грн), гранти єРобота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн);

— скасували практично всі перевірки бізнесу, перевели на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановили ставку єдиного податку на рівні 2%;

— релокували на безпечні території понад 700 підприємств, зберегли тисячі робочих місць;

— допомогли відкрити доступ для українських товарів на нові ринки: ЄС, Велика Британія, Канада й Австралія скасували для наших експортерів ввізні мита;

— 80 млрд грн кредитних коштів видали аграріям. Допомогли їм посіяти та зібрати врожай — понад 60 млн тонн;

— завдяки «зерновій ініціативі» експортували 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти — ще 10 млн тонн;

— порівняно з березнем, у 10 разів наростили імпорт палива, що вгамувало паливну кризу.

В сфері енергетики прем'єр окремо відзначив наступне:

— енергосистема витримала десять великих атак і десятки менших;

— залучили $1,5 млрд для її відновлення. Щодня в Україну прибуває нове обладнання та засоби генерації;

— достроково приєдналися до європейського енергооб'єднання ENTSO-E;

— 14,5 млрд кубів газу та 1,5 млн тонн вугілля мали на старті опалювального сезону, є можливості поповнення ресурсу;

— створили понад 11 тис. Пунктів незламності по всій Україні, мережа постійно розширюється.

«Ворог не залишить нас без світла. Не лише вистоїмо, але й зробимо нашу енергосистему сучаснішою та надійнішою» — наголосив Шмигаль.

У сфері соціальної політики він згадав наступне:

— держава виконала всі зобов’язання перед громадянами;

— 30 млрд грн виплатили за програмою єПідтримка;

— 11 млн пенсіонерів отримують пенсії, вони проіндексовані - збільшені на 16%;

— 53 млрд грн отримали ВПО;

— тарифи на комунальні послуги не підвищувалися, а 2,5 млн родинам нараховують житлові субсидії.