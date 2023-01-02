НБУ: Бизнес снова ухудшил ожидания из-за массированных обстрелов энергетики

Украинский бизнес в декабре снова ухудшил оценки деловой активности, в частности, из-за риска дальнейших обстрелов критической инфраструктуры и длительного ее восстановления, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка.

В декабре 2022 года индекс снизился до 42.1 с 42.7 в ноябре. Кроме обстрелов энергосистемы Украины россиянами, на ухудшение оценки повлияло сокращение производства и снижение реальных доходов населения, что осложнило экономическую активность.

Предприятия промышленности ухудшили негативные оценки из-за перебоев с энергоснабжением: секторальный индекс снизился до 43.4 по сравнению с 44.1 в ноябре. Респонденты ухудшили ожидания относительно объемов произведенной продукции, в то же время по новым заказам ожидания были менее пессимистичны. Несколько смягчились ожидания относительно роста цен на сырье и материалы, а также собственных цен.

Предприятия строительства имели самые сдержанные среди других секторов оценки - индекс составил 35.6 (в ноябре - 41.0). Это обусловлено низким спросом на жилье, рост производственных затрат, перебои с энергоснабжением и сезонным фактором. Респонденты существенно ухудшили ожидания относительно объемов новых заказов и объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли тоже усилили негативные оценки на фоне отключения электроэнергии и ослабления потребительского спроса: индекс снизился до 42.1 по сравнению с 45.2 в ноябре. Ухудшились оценки относительно товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. На фоне высоких ожиданий роста цен поставщиков и темпов роста стоимости товаров для продажи сектор настроен на снижение торговой маржи.

Предприятия сферы услуг несколько смягчили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов из-за невозможности налаживания полноценной логистики и слабый спрос. Индекс составил 41.8 по сравнению с 40.0 в ноябре. Респонденты имели менее пессимистические ожидания относительно уменьшения объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов, а также объемов услуг при их выполнении.

Подавляющее большинство опрошенных предприятий в дальнейшем ожидают подорожания собственной продукции и услуг на фоне высоких ожиданий относительно роста закупочных цен поставщиков. Предприятия всех секторов настроены на дальнейшее сокращение работников, самые пессимистичные ожидания - в секторе строительства.