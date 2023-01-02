НБУ: Бізнес знову погіршив очікування через масовані обстріли енергетики

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Український бізнес у грудні знову погіршив оцінки ділової активності, зокрема, через ризик подальших обстрілів критичної інфраструктури та тривале її відновлення, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Національного банку.

У грудні 2022 року індекс знизився до 42.1 із 42.7 у листопаді. Крім обстрілів енергосистеми України росіянами, на погіршення оцінки вплинуло скорочення виробництва та зниження реальних доходів населення, що ускладнило економічну активність.

Підприємства промисловості погіршили негативні оцінки через перебої з енергопостачанням: секторальний індекс знизився до 43.4 порівняно з 44.1 у листопаді. Респонденти погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції, водночас щодо нових замовлень очікування були менш песимістичні. Дещо пом’якшились очікування щодо зростання цін на сировину та матеріали, а також власних цін.

Підприємства будівництва мали найстриманіші серед інших секторів оцінки – індекс становив 35.6 (у листопаді – 41.0). Це зумовлено низьким попитом на житло, зростання виробничих витрат, перебої з енергопостачанням та сезонним фактором. Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів нових замовлень та обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі теж посилили негативні оцінки на тлі відключення електроенергії та послаблення споживчого попиту: індекс знизився до 42.1 порівняно з 45.2 у листопаді. Погіршились оцінки щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. На тлі високих очікувань зростання цін постачальників і темпів зростання вартості товарів для продажу сектор налаштований на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, проте зберегли песимістичні оцінки своїх економічних результатів через неможливість налагодження повноцінної логістики та слабкий попит. Індекс становив 41.8 порівняно з 40.0 у листопаді. Респонденти мали менш песимістичні очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень, а також обсягів послуг під час їх виконання.

Переважна більшість опитаних підприємств надалі очікують здорожчання власної продукції та послуг на тлі високих очікувань щодо зростання закупівельних цін постачальників. Підприємства всіх секторів налаштовані на подальше скорочення працівників,найпесимістичніші очікування – в секторі будівництва.