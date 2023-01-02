Журналист немецкого издания Bild получил ранение на передовой в Украине

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Журналист немецкого издания Bild Бьорн Штритцель получил ранение во время работы на передовой в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter написали главред Bild Йоханнес Боэ, а также сам Штритцель.

По словам Боэ, корреспондент получил осколочное ранение.

"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не слишком серьезная. Но это напоминание всех трудностей, которые испытывают журналисты в Украине, чтобы рассказать правду" , - добавил он.

. @bild reporter @bjoernstritzel has been injured by a shrapnel covering Russian aggression in Ukraine. He’s safe (as safe as possible) and the injury is not too bad. However, this is a reminder of all the hardship reporters in ???????? are going through to tell the truth. Thank you! — Johannes Boie (@johannesboie) January 2, 2023

Сам Штритцель написал, что получил рану на лбу, скорее всего, из-за осколка стекла, когда ужинал - предполагает, что это произошло из-за падения ракеты неподалеку.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

"Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел ни одного большого удара на месте падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому также возможно, что это был БПЛА" , - отметил журналист.

Штритцель не уточнил, где именно находится, но с его страницы в Twitter следует, что он работал в последние дни в районе Бахмута и Соледара, где сейчас происходят одни из самых ожесточенных боев против российских войск.

Ранее сообщалось, что двое итальянских репортеров, которые работали на Херсонщине, попали под российский артобстрел и получили легкие ранения.