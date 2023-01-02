Журналист немецкого издания Bild получил ранение на передовой в Украине
Журналист немецкого издания Bild Бьорн Штритцель получил ранение во время работы на передовой в Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter написали главред Bild Йоханнес Боэ, а также сам Штритцель.
По словам Боэ, корреспондент получил осколочное ранение.
"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не слишком серьезная. Но это напоминание всех трудностей, которые испытывают журналисты в Украине, чтобы рассказать правду", - добавил он.
Сам Штритцель написал, что получил рану на лбу, скорее всего, из-за осколка стекла, когда ужинал - предполагает, что это произошло из-за падения ракеты неподалеку.
"Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел ни одного большого удара на месте падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому также возможно, что это был БПЛА", - отметил журналист.
Штритцель не уточнил, где именно находится, но с его страницы в Twitter следует, что он работал в последние дни в районе Бахмута и Соледара, где сейчас происходят одни из самых ожесточенных боев против российских войск.
Ранее сообщалось, что двое итальянских репортеров, которые работали на Херсонщине, попали под российский артобстрел и получили легкие ранения.