Журналіст німецького видання Bild отримав поранення на передовій в Україні

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Журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцель зазнав поранення під час роботи на передовій в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter написали головред Bild Йоганнес Бое, а також сам Штрітцель.

За словами Бое, кореспондент отримав осколкове поранення.

"Він у безпеці (наскільки це можливо), й травма не надто серйозна. Та це нагадування всіх труднощів, яких зазнають журналісти в Україні, щоб розповісти правду" , – додав він.

. @bild reporter @bjoernstritzel has been injured by a shrapnel covering Russian aggression in Ukraine. He’s safe (as safe as possible) and the injury is not too bad. However, this is a reminder of all the hardship reporters in ???????? are going through to tell the truth. Thank you! — Johannes Boie (@johannesboie) January 2, 2023

Сам Штрітцель написав, що отримав рану на лобі, найімовірніше, через уламок скла, коли вечеряв – припускає, що це сталось через падіння ракети неподалік.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

"Ціллю, швидше за все, був залізничний вокзал, розташований за рогом, хоча я ще не бачив жодного великого удару на місці падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Місце перебуває поза зоною досяжності російської артилерії та "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА" , – зазначив журналіст.

Штрітцель не уточнив, де саме перебуває, та з його сторінки у Twitter випливає, що він працював в останні дні в районі Бахмута і Соледара, де нині відбуваються одні з найзапекліших боїв проти російських військ.

Раніше повідомлялось, що двоє італійських репортерів, які працювали на Херсонщині, потрапили під російський артобстріл та отримали легкі поранення.