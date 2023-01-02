Журналіст німецького видання Bild отримав поранення на передовій в Україні
Журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцель зазнав поранення під час роботи на передовій в Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter написали головред Bild Йоганнес Бое, а також сам Штрітцель.
За словами Бое, кореспондент отримав осколкове поранення.
"Він у безпеці (наскільки це можливо), й травма не надто серйозна. Та це нагадування всіх труднощів, яких зазнають журналісти в Україні, щоб розповісти правду", – додав він.
Сам Штрітцель написав, що отримав рану на лобі, найімовірніше, через уламок скла, коли вечеряв – припускає, що це сталось через падіння ракети неподалік.
"Ціллю, швидше за все, був залізничний вокзал, розташований за рогом, хоча я ще не бачив жодного великого удару на місці падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Місце перебуває поза зоною досяжності російської артилерії та "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА", – зазначив журналіст.
Штрітцель не уточнив, де саме перебуває, та з його сторінки у Twitter випливає, що він працював в останні дні в районі Бахмута і Соледара, де нині відбуваються одні з найзапекліших боїв проти російських військ.
Раніше повідомлялось, що двоє італійських репортерів, які працювали на Херсонщині, потрапили під російський артобстріл та отримали легкі поранення.