Генштаб: Россия лишилась еще 720 солдат и средства ПВО
По подсчетам Генерального штаба ВСУ, российская армия за последние сутки потеряла ориентировочно 720 военнослужащих, два танка, по 6 артиллерийских систем и ББМ, а также средство противовоздушной обороны.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 04.01.23, по подсчетам украинского Генштаба, ориентировочно составили:
- личного состава ‒ порядка 108 910 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3 038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 106 (+6) ед,
- артиллерийских систем ‒ 2 039 (+6) ед,
- РСЗО ‒ 424 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 215 (+1) ед,
- самолетов ‒ 283 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 842 (+3),
- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 745 (+10) ед,
- специальнай техники ‒ 181 (+0).
Данные уточняются.