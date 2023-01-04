Генштаб: Росія втратила ще 720 солдатів і ППО

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, російська армія за останню добу втратила орієнтовно 720 військовослужбовців, два танки, по 6 артилерійських систем та ББМ, а також засіб протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 04.01.23, за підрахунками українського Генштабу, орієнтовно склали:

особового складу ‒ порядку 108 910 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3038 (+2) од.,

бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од.,

артилерійських систем ‒ 2 039 (+6) од.,

РСЗВ ‒ 424 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 215 (+1) од.,

літаків ‒ 283 (+0) од.,

вертольотів ‒ 270 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 745 (+10) од.,

спеціальної техніки – 181 (+0).

Дані уточнюються.