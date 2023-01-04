Генштаб: Росія втратила ще 720 солдатів і ППО
За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, російська армія за останню добу втратила орієнтовно 720 військовослужбовців, два танки, по 6 артилерійських систем та ББМ, а також засіб протиповітряної оборони.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 04.01.23, за підрахунками українського Генштабу, орієнтовно склали:
- особового складу ‒ порядку 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3038 (+2) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од.,
- артилерійських систем ‒ 2 039 (+6) од.,
- РСЗВ ‒ 424 (+0) од.,
- засобів ППО ‒ 215 (+1) од.,
- літаків ‒ 283 (+0) од.,
- вертольотів ‒ 270 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 745 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 181 (+0).
Дані уточнюються.