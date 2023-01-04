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Генштаб: Росія втратила ще 720 солдатів і ППО

Генштаб: Росія втратила ще 720 солдатів і ППО
Фото: Facebook

За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, російська армія за останню добу втратила орієнтовно 720 військовослужбовців, два танки, по 6 артилерійських систем та ББМ, а також засіб протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 04.01.23, за підрахунками українського Генштабу, орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ порядку 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3038 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од.,
  • артилерійських систем ‒ 2 039 (+6) од.,
  • РСЗВ ‒ 424 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 215 (+1) од.,
  • літаків ‒ 283 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 270 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 745 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 181 (+0).

Дані уточнюються.

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