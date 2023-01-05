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Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских солдат

Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских солдат
Фото: wikimedia.org

Согласно данным Генерального штаба, за сутки 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 810 российских захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
  • танков - 3041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
  • РСЗО - 426 (+2) ед,
  • средств ПВО - 215 (+0) ед,
  • самолетов - 284 (+1) ед,
  • вертолетов - 271 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),
  • крылатых ракет - 723 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
  • специальной техники - 182 (+1).

Данные уточняются.

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