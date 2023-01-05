Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских солдат
Согласно данным Генерального штаба, за сутки 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 810 российских захватчиков.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
- танков - 3041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
- РСЗО - 426 (+2) ед,
- средств ПВО - 215 (+0) ед,
- самолетов - 284 (+1) ед,
- вертолетов - 271 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),
- крылатых ракет - 723 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
- специальной техники - 182 (+1).
Данные уточняются.