Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських солдатів
За даними Генерального штабу, за добу 4 січня Збройні сили України знищили приблизно 810 російських загарбників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од.,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од.,
- РСЗВ - 426 (+2) од.,
- засобів ППО - 215 (+0) од.,
- літаків - 284 (+1) од.,
- вертольотів - 271 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од.,
- спеціальної техніки – 182 (+1).
Дані уточнюються.