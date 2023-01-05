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Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських солдатів

Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських солдатів
Фото: wikimedia.org

За даними Генерального штабу, за добу 4 січня Збройні сили України знищили приблизно 810 російських загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків - 3041 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 6108 (+2) од.,
  • артилерійських систем - 2051 (+12) од.,
  • РСЗВ - 426 (+2) од.,
  • засобів ППО - 215 (+0) од.,
  • літаків - 284 (+1) од.,
  • вертольотів - 271 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од.,
  • спеціальної техніки – 182 (+1).

Дані уточнюються.

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