ВВП Украины в 2022 году упал на 30,4% – Минэкономики

Министерство экономики предварительно оценило падение ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 30,4% с погрешностью в 2%, что является лучшим показателем, чем предполагалось предварительными прогнозами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По предварительной оценке аналитиков ведомства (с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования), сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в I квартале 2022 года уменьшение по сравнению с I кварталом 2021 года на 15,1%, во II квартале – на 37,2%, в ІІІ квартале – на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%]. В 2021 году рост экономики составил 3,4%.

"Это объективно худший результат за времена независимости, но несколько лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже" , – подчеркнули в Минэкономики.

При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне - 34 [±2%], что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37 [±2%]) (соответственно IV квартал – падение на уровне 35,5 [ ±2%]), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

Однако дальнейшие ракетные атаки со стороны России нанесли хоть и не критические, впрочем повреждения, в частности, энергетическую инфраструктуру, что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность.