ВВП України в 2022 році впав на 30,4% – Мінекономіки

Міністерство економіки попередньо оцінило падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% з похибкою в 2%, що є кращим показником, ніж це передбачалось попередніми прогнозами. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За попередньою оцінкою аналітиків відомства (з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання), зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у I кварталі 2022 зменшення порівняно з I кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі – на 37,2%, у ІІІ кварталі – на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%]. У 2021 році зростання економіки становило 3,4%.

"Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше" , – наголосили в Мінекономіки.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні - 34 [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]) (відповідно IV квартал – падіння на рівні 35,5 [±2%]), враховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

Однак подальші ракетні атаки з боку Росії завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень, зокрема, енергетичній інфраструктурі, що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.