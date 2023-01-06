Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 110 250 военных, 285 самолетов, 272 вертолета, 3 064 танка и 2 059 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 110 250 (+530) человек ликвидировано,

танков – 3 064 (+23) ед,

боевых бронированных машин – 6 124 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2 059 (+8) ед,

РСЗО – 431 (+5) ед,

средств ПВО – 215 (+0) ед,

самолетов – 285 (+1) ед,

вертолетов – 272 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 844 (+0) ед,

крылатых ракет – 723 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 797 (+38) ед,

специальной техники – 182 (+0) ед.

Данные уточняются.