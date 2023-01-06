Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ , Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових, 285 літаків, 272 вертольоти, 3 064 танки та 2 059 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 3064 (+23) од.,
- бойових броньованих машин – 6 124 (+16) од.,
- артилерійських систем – 2 059 (+8) од.,
- РСЗВ – 431 (+5) од.,
- засобів ППО – 215 (+0) од.,
- літаків – 285 (+1) од.,
- вертольотів – 272 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од.,
- крилатих ракет - 723 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од.,
- спеціальної техніки – 182 (+0) од.
Дані уточнюються.