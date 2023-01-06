Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі окупантів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу ЗСУ , Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 110 250 військових, 285 літаків, 272 вертольоти, 3 064 танки та 2 059 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 3064 (+23) од.,

бойових броньованих машин – 6 124 (+16) од.,

артилерійських систем – 2 059 (+8) од.,

РСЗВ – 431 (+5) од.,

засобів ППО – 215 (+0) од.,

літаків – 285 (+1) од.,

вертольотів – 272 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0) од.,

крилатих ракет - 723 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од.,

спеціальної техніки – 182 (+0) од.

Дані уточнюються.